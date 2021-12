Na koncu so ostali le še štirje, ki so do zadnjega dneva upali, da bodo s kančkom sreče postali najbolj opevani gladiatorji prve sezone šova Exatlon Slovenija. Marjanca Polutnik, Vanja Štembergar, Franko Bajc in Samo Petje. Samo dva izmed njih se bosta na koncu okitila z laskavim nazivom najboljšega oziroma najboljše. Marjanca Polutnik si je z neposrednim načinom komunikacije prislužila veliko očitkov, a je na poligonu kraljevala iz tedna v teden. A pot do tja je bila vse prej kot lahka. Brez pretiravanja jo lahko označimo celo s krvavo, saj so poligoni terjali ogromno poškodb. Nekatere so ...