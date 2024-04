Zakaj trpi … prebavni sistem (Suzy)

Če si nakopljemo sovražnike, se zapremo pred ljudmi, celo prijatelji, če smo nenehno na udaru in pod pritiskom drugih ljudi in pogosto trgamo vezi, ki nas vežejo z drugimi, trpi naš prebavni sistem, pravi Antonija Krajnc v knjigi Iskanja.

»Pogosto slišimo: tega ne morem prebaviti. Tega človeka ne morem prebaviti. Sovraštvo, odpor, nasilno prenašanje agresivnosti okolice prinašajo bolezni prebavil. Ste že doživeli, da vas že pri srečanju z nekom, ki ga ne marate, zapeče v želodcu?« pravi in doda, da se ljudje navadno ne zavedajo teh dogodkov in nevarnosti, prenašajo taka stanja, živijo v neurejenih družinah cela desetletja in zbolijo.

»Ne spomnijo se ali ne vedo, da se je mogoče delno ali v celoti zavarovati miselno, naročiti telesu, naj poskrbi za zaščito našega energijskega in fizičnega telesa pred psihičnim napadom drugega. Če je napad premočan, poiščemo način, da se osebi izognemo. Truditi se moramo ustvariti čim manj sovražnikov, se obdati s prijaznimi, prijateljskimi ljudmi, s katerimi se energijsko dopolnjujemo. Najbolj nam pomaga občutek celovitosti, enotnosti z naravo, intuicija, da pravočasno zapustimo določene ljudi in prostore.«