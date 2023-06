Začetek poročne sezone: znani Slovenci pred oltarjem (Suzy)

Bili smo na štirih slavjih, lovili šopke, okušali poročne torte, plesali s svati ter občudovali elegantne oprave ženinov in nevest, za vas pa zbrali nekaj najbolj ganljivih trenutkov, da ljubeče pospremimo nove pare v skupno življenje in jim zaželimo vse najlepše. Prestiž v Brdih Bilo je sveže sobotno jutro, ko sta se vzela Primorec in Korošica. Vinarski mojster Stojan Ščurek je med domačimi trtami uprizoril nepozabni poročni spektakel. Zvezda dneva je bila njegova 18 let mlajša Tina Škrinjer, ki je blestela v čudoviti čipkasti kreaciji v barvi šampanjca. Nevestin šopek je bil nabran na po...