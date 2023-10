Zabavna, a nepopustljiva starša: Sinova nimata telefonov (Suzy)

Mojca Fatur in Klemen Slakonja sta eden bolj znanih in uspešnih slovenskih igralskih parov, pa tudi ljubeča, čuteča in domiselna mamica in očka, ki stavita na vzgojo brez prevlade najnovejših tehnoloških naprav. Tako kot mnogi starši, ki proste trenutke s svojim podmladkom raje preživljajo ob igri, pogovorih in nasploh tako, da dajo domišljiji krila, sta se tudi Mojca in Klemen pred časom odločila, da njuna sinova, enajstletni Ruj in osemletni Lev, še lep čas ne bosta postala lastnika mobilnih naprav, saj menita, da sta za preživljanje časa na takšen način premlada.

Tudi star ovitek je lahko telefon, meni naša igralka.

»Fanta še nimata svojih telefonov, ampak dobita vse najine stare ovitke in sta tako primorana vključiti domišljijo,« pravi odločna mamica in se ob tem namuzne, da bo kdo zagotovo pomislil, kako grozna oče in mama sta s Klemnom. Daleč od tega, menijo Mojčini spletni prijatelji, navdušeni nad vzgojnimi prijemi naših dveh izvrstnih umetnikov.