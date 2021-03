POVRATNICA ANJA MARKOVIČ

Za zdravje sta dovolj sprehod in seks

Triintridesetletna novinarka in voditeljica Anja Markovič se po letu in pol vrača na male zaslone kot urednica in voditeljica oddaje Nasmeh zdravju na POP TV, v kateri bo obravnavala različne tematike, primerne za vse generacije. V intervjuju nam je zaupala, kaj je počela v zadnjem letu in kako gleda na že prehojeno televizijsko pot.