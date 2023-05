Vzela sta se bavarska Will in Kate (FOTO)

Čeprav uradne monarhije nimajo več, se Nemci ne branijo kraljevih porok. Že pred petimi meseci sta si večno zvestobo obljubila pred matičarjem, zdaj pa sta bavarski princ Ludvik, pravnuk kralja Ludvika III., in njegova izbranka Sophie-Alexandra Evekink to storila še v cerkvi. Poročna slovesnost je potekala v Münchnu, kjer je 34-letno damo pred oltar popeljal njen oče. A ves cirkus je bil za nevesto malce preveč. V trenutku, ko je začela brati zaobljube, se je namreč zgrudila. K sreči jo je ujel prav njen očarljivi princ, hitro so ji prinesli tudi sladko pijačo, ki jo je k sreči postavila nazaj na noge.

Za poroko sta se napravila še malce bolj kraljevsko.

Sophie-Alexandra, ki je za šopek izbrala šmarnice, ima dvojno državljanstvo, saj ima tako nizozemske kot kanadske korenine. Pridobila je diplomo iz politologije in vzhodnoevropskih študij ter znanstveni magisterij. Potem se je vrnila na univerzo v Oxfordu, kjer zdaj poučuje na centru za kriminologijo, medtem ko raziskuje temo svoje doktorske disertacije iz prava, pri čemer se osredotoča na iskanje pravice za žrtve spolnih zločinov na konfliktnih območjih. Delala je že za Združene narode v Ženevi in New Yorku, medtem ko je princ Ludvik študiral pravo v Nemčiji, a se je tudi on osredotočal na človekove pravice, tako kot njegova draga v ZN. Morda sta se tako tudi spoznala, saj ni javno znano, kje so se njune poti združile.

Po zaobljubah sta cerkev zapustila široko nasmejana in pozirala fotografom ter obiskovalcem, ki so si ju prišli ogledat in jima čestitat. Slavje so nadaljevali na dvorcu Nymphenburg, kamor naj bi bilo povabljenih kar tisoč gostov, medtem ko bosta vsa poročna darila darovala humanitarnim organizacijam.



Nevesto je pred oltar popeljal oče Dorus.