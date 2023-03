Velikokrat ljudje kreirajo pravega partnerja in se ukvarjajo z definicijo o pravem partnerju, pozabljajo pa na najpomembnejše vprašanje: ali so oni sami pravi partner svojemu partnerju. Ko sem pred dnevi to vprašala na predavanju, je vse utihnilo. Videlo se je, da so se ljudje zamislili. To je ta 'fora' s spremembo v sebi, ki jo želimo videti v svetu. Vsakič ko spremenim nekaj v sebi, posledično spremenim v zunanjem svetu. Morda še eno vprašanje, na katerega si je modro odgovoriti. Ste dober 'partner' samemu sebi? Se s seboj iskreno pogovorite? Jasno izrazite svoje želje in st...