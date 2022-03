Vse se bo vrtelo okoli manifestacije

Polne lune zagotavljajo močno lunino energijo, ki nam pomaga pri čiščenju področij našega življenja, ki to najbolj potrebujejo. Ker je v devici, se bo vse vrtelo okrog manifestacije. Zato preglejte svoje življenje in preučite področja, na katerih se lahko prilagodite. Očistite svoj dom, prostor in se znebite vsega, kar vas morda ovira. Tudi slabih navad in vzorcev, ki se vam vedno znova pojavljajo v življenju, se znebite. Z zavestnim delom na svojih sencah se lahko znebite negativne energije in ustvarite prostor za novosti, ponovno rojstvo in rast. Polna luna v devici vam bo pomagala, da bost...