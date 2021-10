Vse najboljše, moj mali hokejist!

Po očetovih stopinjah

Anžetov drugorojenec koraka po očetovih stopinjah.

Najuspešnejši slovenski hokejistte dni prekipeva od sreče in ponosa. Petega oktobra je namreč pet sladkih let dopolnil njegov drugorojenec, sin»Vse najboljše mojemu zabavnemu, prijaznemu in izjemno ljubečemu malemu hokejistu,« je ob čestitki sinčku in fotografijah malega Jakoba zapisal ponosni očka.Čeprav se je Jakob doslej preizkušal v različnih športih, med drugim tudi nogometu, pa je očitno odkril svojo pravo ljubezen in se odločil, da bo korakal po očetovih stopinjah.