Vroči poljubi Care Delevingne na tribuni (Suzy)

Turnir v Wimbledonu je poslastica za ljubitelje tenisa. A vsi, ki sedijo na tribunah, se ne posvečajo zgolj dogajanju na igrišču. Tako so ob dvoboju med Novakom Đokovićem in Hubertom Hurkaczom fotoaparati v množici ujeli Caro Delevingne, ki se je prepustila strastnim poljubom svoje izbranke Leah Mason. Dekleti podrobnosti o razmerju skrbno skrivata pred javnostjo, znano je le, da sta par že skoraj leto dni.

Cara, ki se je z alkoholom prvič srečala pri sedmih letih in je že pri desetih nespečnost premagovala z uspavali, se zaveda, da pri bitki z zasvojenostjo ni hitrih rešitev. FOTO: Profimedia

Cara je ena najbolj iskanih manekenk sodobnega časa, igralka in podjetnica, ki se je pred kratkim borila z odvisnostjo od alkohola. Odločitev, da jo bo premagala, je padla konec lanskega leta, ko so fotografije z letališča v Los Angelesu zaradi videza zvezdnice šokirale javnost. To je bila zanjo prelomnica. »Mislila sem, da se zabavam, a sem spoznala, da nisem dobro. Včasih je treba na realnost pogledati drugače, jaz sem to storila po zaslugi teh fotografij. Po svoje sem hvaležna zanje,« je pozneje v intervjuju povedala Cara.