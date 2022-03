Vrnitev glamurja in zabav (FOTO)

Tuji mediji letošnjo podelitev nagrad SAG že razglašajo za vrnitev rdeče preproge. Po nestabilnih dveh letih, ko so marsikatere nagrade podelili kar prek videoudeležbe in pred praznimi dvoranami, je pretekli konec tedna Hollywood spet zaživel v vseh svojih barvah, osupljivih kreacijah in pretiravanju. Po rdeči preprogi so se sprehodile zvezdnice v različnih barvah, vse pa nasmejane in vesele, saj so komaj čakale na druženje s kolegi.

Salma Hayek Pinault se je odela v Guccijevo kreacijo, a rokavice bi lahko pustila doma.

Helen Mirren je 57. prejemnica nagrade za življenjske dosežke, v govoru pa je dejala, da sledi preprosti mantri: »Nikoli ne zamujaj in ne bodi rit.« Helen je tudi najpogosteje odlikovana prejemnica, saj je bila nominirana kar trinajstkrat in prejela pet nagrad. Nagrado za glavno žensko vlogo je prejela Jessica Chastain za vlogo televizijske osebnosti Tammy Faye, za moško pa Will Smith v vlogi očeta Serene in Venus Williams. Nagrajena je bila tudi Kate Winslet za vlogo v miniseriji Mare iz Easttowna, ki pa se je oglasila iz Londona, češ da ni mogla priti, kar jo je sicer zelo razžalostilo. A razloga za svojo odsotnost ni navedla. Presenetila pa je tudi Netflixova uspešnica Squid Game, saj je zmagala v kategoriji igralca in igralke v dramski nadaljevanki. Tako sta Jung Ho-yeon in Lee Jung-jae prva nagrajena igralca v neangleško govoreči nadaljevanki.

Veličastna Cate Blanchett si je nadela globok dekolte s podpisom Armani Privé.

A nepresenetljivo se je veliko več govorilo o modi in glamurju, najbolj pa so navdušile Cate Blanchett, Kerry Washington in Salma Hayek, tako da so kraljice rdeče preproge skoraj izključno spet postale tiste, ki so nosile kreacije italijanskih mogotcev.