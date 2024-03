Vrli muzikant je tudi kmečki fant (Suzy)

Oplotničan iz Čadrama se rad spominja otroških dogodivščin v vasi, kjer so s prijatelji in sorodniki delali bunkerje na drevesih, kopali zemljanke in na bližnji Čadramščici zajezili jez ter se tam namakali.

»Bili smo otroci zloglasnih Tomosovih štiric, ki smo jih predelovali in se z njimi podili po vasi. Bilo je tako pestro, da je za učenje pogosto zmanjkalo časa. Že kot otrok sem sanjal o tem, da bom postal gasilec, reševalec ali kaj podobnega, saj sem vedno rad pomagal ljudem. In kadar sem se vračal iz šole, sem kakšni starejši gospe rad nesel vrečke iz trgovine ter se pogosto tako zaklepetal, da sem domov vedno zamujal,« nam smeje se zaupa Franci Ribič, po poklicu medijski tehnik, ki je kot dijak s sošolci posnel film Bedanec vrača udarec in v njem odigral vlogo glavnega igralca Bedanca.

Po maturi si je želel končati študij medijskih komunikacij, a to ostaja želja za prihodnost. Kot samostojni podjetnik se je namreč lotil snemanja, kot snemalec pa je zdaj že nekaj časa zaposlen v regionalnem centru RTV Slovenija. Doma ima kmetijo, za katero sta skrbela že njegova mama Irena in pokojni oče Franc. Kakšnih šest hektarov obsega, Franci jo zdaj obdeluje z ženo Karmen, s katero se je poročil lani.

Franci Ribič se je lani poročil s svojo Karmen FOTO: osebni arhiv

»Imamo drobnico, kunce, kokoši, pridelujemo sadje in zelenjavo za domačo rabo. Karmen je prav tako doma z velike kmetije, zato ji to delo ni tuje. Glede na to, kako se vse draži, je danes kar veliko vredno, če nekaj pridelaš sam. Sploh mi nikoli ni bilo težko poprijeti za kakršno koli kmečko opravilo,« pravi Franci, ki je aktiven še pri gasilcih in v krajevni organizaciji Rdečega križa (KO RK).

Takole sta se kot člana Rdečega križa s prijateljem Miranom Arnušem lani odpravila na pomoč prizadetim v poplavah FOTO: osebni arhiv

»Od mladih nog sem član več društev v KUD Oplotnica, Kebelj, Oktet Planika Slovenska Bistrica, v Turističnem društvu Lipa Kebelj sem med vodilnimi. A najbolj sem aktiven pri KO RK, kjer sem že dva mandata predsednik, član ekipe prve pomoči, član štaba Civilne zaščite občine Oplotnica, operativni gasilec PGD Oplotnica, prvi posredovalec ter od jeseni 2022 svetnik občine Oplotnica,« nam zaupa.

Začel pri Oktetu Planika

Glasbeno kariero je začel pri Oktetu Planika, v katerem je pel devet let. Nato se je za kratek čas pridružil ansamblu Vižarji in pozneje soustanovil ansambel Vrli muzikanti. »Trenutno smo Vrli na pavzi, predvsem zaradi mojih zdravstvenih težav,« pove predsednik Kulturnega društva Oplotnica, ki prireja narodnozabavni festival Pod Pohorjem v Oplotnici, ki si ga ta kraj, glede na glasbeno zgodovino in glasbenike, ki prihajajo od tam, vsekakor zasluži.

Z Vrlimi muzikanti na festivalu Graška Gora poje in igra. FOTO: osebni arhiv

»Res je organizacija takšnega dogodka zahtevna, a imam odlično organizacijsko ekipo, na katero se vedno lahko zanesem. Vsi vse delamo prostovoljno, brez plačila,« pravi naš sogovornik.

Ko beseda nanese na njegovo Karmen, ponosno pove, da je, takoj ko jo je spoznal, vedel, da je ona tista, s katero si želi ustvariti družino. »Je drugačna kot jaz, je bolj mirna in preudarna. Kar je prav, saj včasih potrebujem zavoro, da se malo ustavim,« pove. Tudi ona je glasbeno podkovana, saj poje v zasedbi Pohorske dekline in že dolgo pleše pri folklorni skupini KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica.

Njuna poroka je bila tradicionalna, šrangarji so za nevesto, doma iz Makol, zahtevali 'mauto', cerkvena poroka je bila v cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Čadramu, slavje z okoli 130 svati so sklenili v Kovači vasi na prireditvenem prostoru Pod Kozolcem, kjer je igral ansambel Rosa. V prvi polovici letošnjega januarja sta se mladoporočenca razveselila prvorojenke Zale, ob letošnjem kulturnem prazniku pa je muzikant prejel občinsko priznanje za prispevek h kulturnemu dogajanju v občini Oplotnica. Čestitke tudi iz uredništva revije Suzy.