Vlasta Nussdorfer je svojo dvanajsto knjigo napisala kar s telefonom

Čeprav je v bogati karieri nanizala številne dosežke in kot državna tožilka, predsednica Belega obroča, varuhinja človekovih pravic in svetovalka nekdanjega predsednika Boruta Pahorja pomagala na tisoče ljudem, Vlasta Nussdorfer med svoje največje dosežke šteje, da je otroka, hčerko Andrejo in sina Petra, vzgojila v srčna, odgovorna, sočutna in delovna človeka. Ravno takšni so tudi njeni trije vnuki, s katerimi ima veliko veselja in kljub zaposlenosti uživa v čisto vsakem trenutku, ki ga preživi z njimi. »Moji dnevi so od nekdaj zapolnjeni od jutra do večera, vendar vse zlahka opravim, saj sem dobro organizirana in vsako stvar poskušam narediti čim prej, hkrati pa si tudi naredim razpored obveznosti,« razkriva skrivnost svoje učinkovitosti.

Vse to in še več je pred leti popisala v svoji biografiji, nedavno pa je v sodelovanju s še eno odločno in neustavljivo damo, Sašo Einsiedler, ki se z veseljem podaja tudi v založniške vode, izdala svojo že dvanajsto knjigo Moj pogled. »S Sašo sva se spoznali po naključju in se hitro ujeli. Beseda je dala besedo, ob klepetanju, kaj pa počneš, kaj pa ti počneš, sva se začeli pogovarjati o aktualnih projektih. Razveselila sem se njene ponudbe, da izda knjigo, in vse je opravila odlično.«

Tudi nedavna predstavitev na gradu Dvor v Preddvoru je bila zelo srčna in odmevna. Ognjeno damo so prišli podpreti tudi najbližji. Čeprav je Vlasta od malega vajena nastopati in je zelo spretna sogovornica, se ji je kar nekajkrat zatresel glas, ko je videla, koliko je ljudi, ki jo imajo radi, jo spoštujejo in cenijo trenutke, ki jih lahko preživijo z njo. Teh pa žal ni toliko, kot bi si želela, saj nima časa za pomladno utrujenost, temveč že pridno snuje nove projekte. Do letošnje jeseni bo izdala še dve knjigi.

A mnogi ne morejo verjeti, da večino svojih del napiše kar z mobilnim telefonom. Največkrat v priljubljenem lokalu v bližini doma, kjer dan rada začne z dobro kavo in ji potem misli kar švigajo. Z lahkoto jih ujame in ubesedi v ganljiva in srčna besedila.

»Knjiga Moj pogled je zbirka izvirnih kolumn, objavljanih v reviji Vzajemnost, v katerih sem razmišljala o aktualnih temah našega vsakdana; od politike do zdravstva, vrednot in humanitarnosti, vse do 'kompasa' sodobnega človeka, ki rešitve išče v materializmu in pregrehah. Spraševala sem se tudi, kako zaživeti v sodobni zmedi časa, in pri tem razmišljala o številnih izhodih,« veselo pove neutrudna Vlasta.