Že z vlogo Milene v Sreči na vrvici je postala nepozaben del naše popkulture, v zadnjih časih jo najbrž še najbolje poznate iz Ene žlahtne štorije, saj se je z vlogo Adeline zapisala v srca zvestih gledalcev. Umetnica, ki je Prešernovemu gledališču Kranj (PGK) zvesta že dobrih 25 let, je v dolgi karieri odigrala več kot sto raznolikih vlog, v katerih je raziskovala globine človeških značajev in čustev ter vsakič znova ustvarjala zanimive like. Delo je tisto, ki jo žene, in tisto, ki jo izpolnjuje. Ni pa edino. »Nova tehnologija je prinesla pluse, a v mojih očeh veliko minusov,« pravi. »Mnogi ...