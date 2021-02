Veseli se vsakega kilograma

Običajno se ženske hudujemo nad vsakim odvečnim kilogramom, ki se nepovabljen pritihotapi v naše telo. Nekdanja odlična atletinja Alenka Bikar pa je vesela vsakega, ki ji ga uspe pridobiti.



Odkar je namreč hudo zbolela za avtoimunsko boleznijo in je kar nekaj časa preživela v bolnišnici in zavodu za rehabilitacijo, se njen napredek meri tudi v pridobljenih kilogramih.



»Vesela sem, da mi jih je v zadnjih mesecih uspelo pridobiti kar deset. Še vedno redno hodim na preglede v bolnišnico, redno pa mi delajo avtotransfuzijo, pri kateri s posebnim postopkom očistijo mojo kri sestavin, ki mi povzročajo težave,« Alenka laično razloži zapletene medicinske postopke, s katerimi ji zdravniki pokušajo čim prej vrniti zdravje.



Njena želja po okrevanju je res močna in želi si, da bi čim prej lahko počela vse tisto, kar je nekdaj, ko je veljala za žensko, ki je nič ne ustavi. Vesela je tudi, da jo pri okrevanju podpira njen Marjan, pa tudi njena otroka sta prava sončka.



