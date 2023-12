Veseli december Petre Zore: Vzljubila sem zimske radosti (Suzy)

Simpatična Petra Zore, ki smo jo spoznali v oddaji Znan obraz ima svoj glas, je nedavno s skupino Bomb Shell izdala skladbo Sever, ki predstavlja močno simboliko želja in sanj, ki pogosto ostanejo nedosežene zaradi pomanjkanja poguma ali strahu.

Besedilo je napisala sama, nosi pa sporočilo spodbude k uresničevanju ciljev. »Ljudi vedno vabim, naj poiščejo, kar veseli njih, ne njihovo okolico. Sever naj bo tista melodija, ki nam vliva moč,« pravi ter ne skriva navdušenja nad skladbo in prihajajočim koncertom v Zorici, 14. decembra.

Na božični večer

»Predstavili bomo nekaj novosti. Trenutno se ukvarjamo samo s tem, nato pa nas do konca leta čaka še nekaj nastopov,« se ponovnega koncerta v Ljubljani veseli Petra, ki zdaj v manjšem obsegu opravlja delo učiteljice v osnovni šoli in se čedalje bolj posveča glasbeni poti, predvsem je hvaležna, da zna prisluhniti sebi.

»Letos sem si obljubila, da bom čim več prostega časa preživela v naravi, poigravam se celo z mislijo, da bi do konca leta vsaj dvakrat stala na smučeh. Če bi me pred dvema letoma povprašali za mnenje o zimi, bi vam rekla, da nisem zimski človek. A sem nekako vzljubila sneg in zimske radosti,« prizna glasbenica, za katero je december poseben tudi zato, ker na božični večer praznuje rojstni dan.