Slovenski glasbenik priznal: Velikokrat jokam (Suzy)

Tokratni ŠOKkast gosti enega najuspešnejših glasbenikov pri nas, Žana Serčiča, ki navdušuje tako s svojo glasbo kot stasom. Glasba ga spremlja že od mladih nog, saj je bil njegov oče glasbenik, mama pa ga je naučila spoštljivega odnosa do žensk, nam je zaupal v pogovoru. Širni Sloveniji se je predstavil leta 2011, ko je pri rosnih 16 letih stopil na oder slovenskih talentov. Od takrat se je njegovo življenje korenito spremenilo, šel je skozi številne preizkušnje, okusil blišč in bedo glasbene kariere. S svojimi Šakali polni dvorane in srca oboževalk.

Pogovor si lahko ogledate od 6. maja na www.slovenskenovice.si. FOTO: Marko Feist

S seboj v studio je prinesel prav posebno darilo, ki mu ga je podarila oboževalka, in priznal, da ga glasba včasih popelje v svet čustev, ki jih ne zna drugače izraziti kot z melodijo. »Včasih nisem znal drugače povedati stvari kot skozi glasbo,« nam je zaupal.

Spregovoril je še o večnem vprašanju o samskem stanu, o svojem odnosu z mamo, novi pesmi Bela lilija in velikem koncertu, ki ga pripravlja junija v ljubljanskih križankah. Pogovor si lahko ogledate od 6. maja na www.slovenskenovice.si.