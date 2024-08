Dragić se z našim vrhunskim športnikom vzajemno spoštuje (Suzy)

Vsak sta na svojem področju dosegla, kar se je doseči dalo, oba sta se več kot dokazala in kalila v tujini. Goran Dragić v Ameriki, Dejan Zavec najprej v Nemčiji, nato še drugod. Oba sta prehodila težko pot v svetovni vrh, mu dolga leta vladala, nato sta se upokojila. Zato sta se nedavno zelo razveselila drug drugega, ko sta se srečala v domačem mestu boksarja, na Ptuju, ki mu je Goran podaril pomembno pridobitev za otroke.

Šampiona sta si na Ptuju padla v objem. FOTO: osebni arhiv

Prenovo košarkarskega igrišča ob Mestnem stadionu so namreč najprej predlagali uporabniki, občina je to nadgradila in se dogovorila za sodelovanje s sponzorji in Fundacijo Gorana Dragića. Tako so bili vsi navdušeni, ko so odprli že šesto pametno igrišče v Sloveniji. Zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance pa je bil nadvse vesel srečanja s svojim boksarskim idolom. Hitro sta se zapletla v pogovor in bila složna, da lahko skupaj še veliko naredita za otroke.