Včasih je samo brat

Ko na oder stopi frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin, vreščijo dekleta, medtem ko moški del oboževalcev z veseljem prepeva z njimi. A ko ugasnejo luči in fantje odidejo z odra, jih v resničnem življenju z odprtimi rokami sprejmejo člani njihove družine, ki so nadvse zadovoljni, da so rockerji zasebno še vedno takšni, kot so bili, preden so postali predmet oboževanja množic.

Tako si je Bojan vzel čas, da praznuje zmago svoje sestre Tijane, ki je uspešno opravila pravosodni izpit. Čeprav se je odločila za pravo, je tudi ona močno vpletena v glasbeni svet, saj so nam dobro podučeni viri prišepnili, da njeno srce bije za izvrstnega kitarista Izidorja Erazma Grafenauerja, ki na Akademiji za glasbo v Ljubljani poučuje lutnjo in historične inštrumente s strunami. Kako čudovita, z glasbo prepletena družina. Čestitke, Tijana!