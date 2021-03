V vlogi direktorja televizije

»Na koncu so butlji tisti, ki so o njem menili, da je butelj.«

Igralecje že neštetokrat dokazal, da se znajde v različnih vlogah, in prepričani smo, da bo tako tudi tokrat. Sedeminpetdesetletnik se bo namreč prelevil v prav posebno vlogo, in sicer kot direktor televizije v novi seriji Têlenovela, komediji o tem, kako nastaja televizijska serija. Medtem ko ustvarjalci trdijo, da je vsaka podobnost z resničnim televizijskim življenjem naključna, glavni protagonist pravi, da je bilo vse snemanje ena velika anekdota.»Ta moj lik se je zgodil tako, da sem imel z njim res eno veselje. Za komedijo je najbolje, če igraš butlja, o katerem vsi mislijo, da je butelj, na koncu pa stvari tako izpelje, da so butlji tisti, ki so o njem menili, da je butelj,« o svojem liku v smehu pove Emeršič, ki je priznal, da se mu je med poglabljanjem v vlogo in novo serijo v sanje prikradel»On bi bil lahko tisti, ki ga jaz na tej televiziji, Prvak TV, upodabljam v seriji,« še pove o novi komediji, ki jo bodo na Voyu začeli predvajati z marcem.