V Miamiju kot nekoč v Kosezah (Suzy)

Goran Dragić, kapetan naše zlate košarkarske reprezentance, od katere se je letos uradno poslovil, že leta živi čez lužo, kjer je igral za vrsto klubov v ligi NBA, a kljub temu redno vzdržuje stike z družino v Sloveniji. Mlajši brat Zoran si nov dom z ženo Svetlano in otrokoma Markom in Ano gradi v Kosezah, kjer sta brata odraščala in kjer prav tako še vedno živita njuna mama Mojca in oče Marinko.

Dragićeva fanta skrbno negujeta bratski odnos. FOTO: osebni arhiv/instagram

Nedavno so Dragićevi, ki so nekaj skupnega časa preživeli poleti, iz Ljubljane poleteli proti Miamiju, kjer so obiskali Gorana in njegova otroka Matea in Victorio, ki sta se mu rodila v zakonu z nekdanjo ženo Majo.

Zoran je tudi v Miamiju skrbel za dobro kondicijo. FOTO: osebni arhiv/instagram

Še vedno se rada zbadata pod košem

Zabavnih in čustvenih trenutkov ni manjkalo, brata pa sta dokazala, da se še vedno rada zbadata pod košem, kjer tako kot nekoč trenirala pod budnim očetovim očesom. »Počutim se kot v Kosezah,« je ob zabavni fotografiji s košarkarskega igrišča v Miamiju, kamor se je vrnil zaradi otrok, zapisal navdušeni Goran, ki z bratom rad obuja spomine na brezskrbno in ljubezni polno otroštvo.

Brata Dragić sta se pod budnim očesom očeta Marinka pomerila kot v dobrih starih časih. FOTO: osebni arhiv/instagram

Naša košarkarja se nista potila le pod košem, temveč tudi v telovadnici. Skupne trenutke sta obeležila na tekmi Goranovega sina ter med adrenalinskimi morskimi podvigi. Goran je med norčijami na vodnem skuterju dokazal, da je neustrašen med valovi, odkar je samski, pa se mu kolena ne šibijo niti v kuhinji. Naš košarkar je namreč pravi mojster žara, na katerem je za najdražje pripravljal mesne dobrote.