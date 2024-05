Užitna škrlatna lepota (Suzy)

Poznamo več vrst mrtvih kopriv, kot sta bela, rumena in škrlatna kopriva. Prav vse so užitne in buhtijo od zdravja. Čeprav ne sodijo med koprivnice, so dobile ime kopriva, ker so po listih podobne navadni koprivi, le da ne spečejo. Mrtve koprive lahko v divji kulinariki uporabljamo enako kot navadne – poleti nam poleg listov dajejo tudi dragocena užitna semena, mrtve pa nas večino leta obdarujejo z medenimi cvetovi. Vabim vas v svet škrlatne koprive (lat. Lamium purpureum), ki je bogata z vitaminom C, železom in vlakninami ter ima okus po gobah. Deluje protivnetno, protiglivično, protibakteri...