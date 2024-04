Ustvarjalni Tadej Golob (Suzy)

Eden najbolj ustvarjalnih slovenskih avtorjev, Tadej Golob, se z lahkoto sprehaja po različnih ustvarjalnih žanrih. Njegove biografije, romani, kriminalke in druga dela imajo na tisoče bralcev. Nedavno je izdal še kolesarski vodnik Pikčasta Slovenija. Idejo zanj je gnetel dolgo časa, še pred plezalsko nesrečo, po kateri je komaj ostal živ.

Takrat je ugotavljal, da je zaradi kondicijskih priprav na plezalske vzpone vedno več na kolesu in da bi ne le njemu, pač pa tudi še marsikomu drugemu, prišel prav nekakšen seznam, opis 'uporabnih' cest. Potem se je zgodila nesreča, zaradi katere ni mogel zajahati kolesa. In ko mu je to nekako uspelo, zaradi hematoma v medenici ni mogel sedeti na kolesu več kot nekaj minut, zaradi polomljenih vratnih vretenc pa ni mogel obračati glave. Trmast, kot je, je potem počasi začel tudi kolesariti, sprva na krajše razdalje, nato dlje.

Najprej si je naredil načrt poti in jo nato s kolesom opravil še v naravi. Vse to je popisal in zdaj naposled izdal v knjigi.