Uporniški Magnifico: Spletel je novo zgodbo

Nepredvidljivi glasbenik iz Šiške nas nikoli ne razočara, saj je kot škatla presenečenja. Tudi tokrat je tako poskrbel za zabavno in hudomušno poslastico, ki nas bo grela v hladnih zimskih dneh. Na prvi pogled se sicer zdi, da se jepodal v pletilske vode, čeprav nas tudi s tem ne bi presenetil, glede na to, da ima veliko talentov.Vendar ne bo štrikal s pletilkami in volno, temveč z notami in verzi, ki jih je spletel v nov glasbeni hit. Gre za pesem Say no, when you gotta say yes, kar v prevodu pomeni, da moraš reči ne, ko od tebe zahtevajo, da rečeš ja. Skratka, ne smeš biti ovca. V zgodbo je zelo spretno vključil tudi volno, ki jo bodo oboževalci dobili v dveh različnih odtenkih, skupaj s pletilkami iz bambusa. In tako boste lahko med pletenjem puloverja ali šala poslušali uporniško pesnitev ter razgibali svoje kosti.Za ljubitelje nostalgije pa jeizdal še malo vinilno ploščo, na katero je poleg nove uspešnice umestil še Pegico. Očitno je čas, da iz vaših gramofonov zazveni glasbena prihodnost in vam ogreje srca.