TV voditeljica razkrila, kako se da tudi na dopustu prihraniti (Suzy)

Simpatična Škofjeločanka Monika Tavčar zna uživati, ne da bi za to porabila celo bogastvo. »Dopust je tisti kratek trenutek v letu, ko se prepustim odklopu od dela in vsakdanjih rutin in brezskrbno uživam na morju ali raziskujem tuje države, tudi če kdaj zapravim kakšen evro več od predvidenega. Carpe diem! Seveda se da tudi na dopustu kaj prihraniti, Gorenjci to že vemo! Malo za šalo, malo zares: po Evropi imam kar nekaj sorodnikov in prijateljev, ki vedno znova vabijo na obisk in so pri tem tudi vedno izjemni gostitelji, tako da mi takrat ni treba skrbeti za prenočitve oz. kje bom prespala. Pa si lahko privoščim kaj drugega. Seveda gostoljubje tudi vrnem in sem vesela, da smo lahko potem skupaj še pri meni v Škofji Loki,« pravi voditeljica in novinarka oddaje Dobro jutro, ki ste jo to poletje lahko srečali na morju, v Prekmurju in še kje.