Trpljenje Eda Sheerana: Od tožb do bulimije in smrti v družini

Veliki pop zvezdnik Ed Sheeran je vreden skoraj 200 milijonov evrov, a njegovo življenje je vse prej kot z rožicami postlano. Dvaintridesetletni glasbenik je imel štiri leta, ko je začel prepevati v cerkvenem zboru, prve pesmi pa je začel pisati pri enajstih, ko se je po violončelu začel učiti igrati na kitaro. Danes je eden najuspešnejših pop pevcev, čigar koncerti so redno razprodani, njegove skladbe pa prepeva mlado in staro.

Pred kratkim je ob izidu novega albuma in uspehu na sodišču v New Yorku pripravil kratek brezplačen koncert kar na ulici. Foto: Profimedia

Pred šestimi leti ga je zadela prva tožba zaradi plagiatorstva skladbe Photograph. Takrat se je ob nasvetu odvetnikov s tožnikom pogodil zunaj sodišča, kar je pozneje obžaloval. Ne zaradi denarja, pač pa zaradi svojega odnosa do skladbe, saj je zaradi tega leta dolgo ni več igral. Hkrati je to odprlo vrata za druge tožbe in lani ga je doletela še ena za skladbo Shape of You. Tokrat je Sheeran zmagal, letos pa so ga naposled (po vloženi tožbi leta 2018) pred sodišče spravili še dediči producenta Eda Townsenda, ki je z Marvinom Gayem napisal skladbo Let's Get It On, češ da Sheeranova skladba Thinking Out Loud zveni preveč podobno.

Pevec je obljubil, da bo za vedno nehal nastopati in snemati glasbo, če izgubi tožbo, saj gre v resnici le za enake akorde, ki jih uporablja vsak glasbenik. Da bi to dokazal, je s kitaro v roki poroti pokazal, kako sklada glasbo in ustvarja. Sodišče je ponovno presodilo v njegovo korist in glasbenik upa, da je s tem drame konec. V času sojenja mu je med drugim namreč umrla babica, katere pogreb na Irskem je zamudil, saj se je moral udeleževati sodnega procesa.

V Cherry je našel sorodno dušo. Foto: Profimedia

K sreči ima močno oporo družine. Leta 2015 se je ponovno zbližal s prijateljico iz otroštva Cherry Seaborn, s katero se je štiri leta pozneje poročil, dobila pa sta tudi dve hčerkici. Lyra Antarctica se je rodila septembra 2020, Jupiter pa maja lani. Šele letos je razkril, da so njegovi ženi med drugo nosečnostjo odkrili tumor, ki ga niso mogli zdraviti prej kot po porodu. Diagnoza mu je strla srce in ga uničila njegovo, pravi, saj je hkrati nepričakovano izgubil še najboljšega prijatelja, ki je pri enaintridesetih letih umrl. Ed, ki je pred nedavnim priznal, da se je vedno počutil kot grdi in debeli deček popa, še posebno, kadar se je primerjal s pevci, kot sta Justin Bieber in Shawn Mendes, ki imata ne le izklesani telesi, pač pa tudi drugačna tipa postave, se je kar nekaj časa zatekal tudi k bulimiji. O tem je spregovoril, da bi odstranil stigmo moških, ki priznajo, da imajo težave z duševnim zdravjem. Pripravljen je, da slabo obdobje pusti za seboj.