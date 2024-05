Tri velike zvezdnice, ki so trenutno samske (Suzy)

Posebno omembo z letošnjega Met Gala si zaslužijo tri dame zrelih let: 56-letna Pamela Anderson, 59-letna Linda Evangelista in 61-letna Demi Moore. Pamela je po dolgem času klonila in si za rdečo preprogo naličila obraz, Linda je prvič po letu 2015 stopila na rdečo preprogo, sveža babica Demi pa je prišla prvič po petih letih in navdušila v obleki, ki je spominjala na metulja. Vse tri dokazujejo, da so leta samo številka in je ženska najlepša, ko se dobro počuti.

Zdi se, da se Demi preprosto ne stara. FOTO: Profimedia

Vse tri dame so trenutno samske, a nikakor ne osamljene, saj so obkrožene z ljubeznijo otrok, družinskih članov in prijateljic, za katere pravijo, da so jim pomagale skozi marsikatere razburkane vode življenja. Zato se bodo predale le resnično pravemu.