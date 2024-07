Tretjič državni prvak znova na intervencijo (Suzy)

Mladi in postavni odbojkar Klemen Šen je član PGD Dolnji Logatec. Zadnja leta nenačrtovano preživlja čisto posebna poletja. Julija so običajno državna prvenstva v odbojki na mivki, na katerih je redno ovenčan z zmago. Žal se mu nikoli ne uspe v miru pripraviti na prvenstvo, saj ga pogosto zmoti klic na pomoč. Mladi športnik se vedno z veseljem odzove.

... nato postal še državni prvak.

»Ognja sem že vajen. Letos sem na pomoč pri gašenju ognjenih zubljev priskočil že tretjič. Prvič sem pomagal gasiti pred leti, ko je zgorelo 45 hektarjev, nato lani in žal spet letos,« je povedal vrhunski športnik, ki se je v Mežici okronal z vnovičnim naslovom državnega prvaka. Mladenič je ljubezen do športa in gasilstva podedoval po očetu. Z odbojko, ki jo je v mlajših letih igral že njegov oče, se namreč ukvarjata tudi njegova mlajši brat in sestra, očetovim stopinjam pa so vsi trije sledili še v gasilske vrste. Klemen je gasilec od mladih nog, hkrati pa priden študent mehatronike.