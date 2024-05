Tretja sezona Bridgertona je pred vrati (Suzy)

Pa je tu: tretja sezona nadaljevanke Bridgerton prihaja na Netflix. Prvo polovico boste lahko gledali že 16. maja, drugo pa mesec za tem, 13. junija.

Napovednik obljublja, da bosta Penelope (Nicola Coughlan) in Colin (Luke Newton) sklenila edinstven dogovor in združila moči, da bi Penelope to sezono pomagala najti moža, saj komaj čaka, da se odseli od doma. Trudi se izstopati, zato si izbere novo garderobo, s katero pritegne poglede morebitnih snubcev.

Ko začneta Penelope in Colin sodelovati in ji skupaj iskati moža, ugotovita, da je to težje, kot se je sprva zdelo. Med novimi liki je tudi čedni lord Debling (Sam Phillips), ki dvori Penelope. Kmalu se Colin začne zavedati, da je med njim in njegovo dolgoletno prijateljico nekaj več. »Mati, ali misliš, da je prijateljstvo najboljši temelj za ljubezen?« zato vpraša svojo mamo, ki mu odgovori: »Redko se zgodi, vendar moraš slediti svojemu srcu.«

Penelope, ki ima veliko skrivnost, bo v ospredju tokratne sezone. FOTO: Profimedia

Adjoa Andoh v vlogi Lady Danbury bo spet brez dlake na jeziku. FOTO: Profimedia

Tako bomo izvedeli, kaj se bo zgodilo s čustvi Penelope in Colina, medtem ko se okrog njiju prepletajo zgodbe ostalih likov. Med drugim se vračajo kraljica Charlotte, jezična Lady Danbury ter srečno poročena Anthony in Kate, manjkala pa bosta zvezdnika prve sezone, Phoebe Dynevor in Regé-Jean Page, a producenti obljubljajo veliko romantike, osupljivih prizorov in seveda tiste strasti, ki se je gledalci vedno najbolj veselijo.

Golda Rosheuvel se vrača v vlogi kraljice Charlotte. FOTO: Profimedia