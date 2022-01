Tolažil ga je Thor

Eden najbolj oboževanih in plačanih nogometnih vratarjev na svetu se je približal magični meji tridesetih. Le ena svečka še manjka na torti, ki jo je razrezal v prvem tednu novega leta. Jan Oblak pa svojega rojstnega dne ni praznoval sam, ampak mu je družbo delal Thor, ki precej otožno ždi na lastnikovi nogi.

Športni zvezdnik je svoje počutje ob osebnem prazniku primerjal z izrazom dobermana, saj starost v karieri vrhunskega športnika ni ravno dobrodošla. Hitro so mu na pomoč priskočili sledilci na družabnem omrežju, kjer mu sledi več kot poldrugi milijon ljudi.

Z izvirnimi čestitkami so ga spodbujali in ga spravili v dobro voljo, rojstnodnevno dobrodošlico pa so mu pripravili tudi v matičnem klubu Atletiko iz Madrida, kjer uživa prav poseben status.