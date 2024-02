To leto je bilo, kar se glasbe tiče, legendarno (Suzy)

Verjeli ali ne, leto 1984 je bilo eno najbolj produktivnih, saj nam je dalo kup albumov in skladb, ki si jih prepevamo še danes, prepoznajo jih tako mladi kot stari, najverjetneje celo poznate besedilo. Med drugim so pred štiridesetimi leti nastali tudi albumi Boba Marleyja (Legend, na katerem so Stir It Up, Get Up, Stand Up in I Shot The Sheriff), Metallice (Ride the Lightning s Fade to Black) in Tine Turner (Private Dancer).

Januarja je skupina Van Halen začela leto z albumom, naslovljenim kar 1984. Na njem je najbolj navdušil njihov največji hit vseh časov, Jump. Mnoge je razkurila naslovnica, na kateri je majcen otroški angelček prav veselo kadil.

Februarja je skupina Queen izdala album The Works, na katerem so se znašli hiti, kot so I Want To break Free, Hammer To Fall in Radio Ga Ga. Slednjega je Roger Taylor napisal, ko je slišal svojega triletnega sina Felixa reči 'Radio ca-ca'.

Legendarna fotografinja Annie Leibovitz je ustvarila eno najbolj ikoničnih naslovnic albumov. FOTO: Profimedia

Tik pred poletjem je junija na police prispel album Born in the U.S.A. rock zvezdnika Brucea Springsteena. Skladbam Dancing in the Dark sta se pridružili I'm on Fire in Glory Days, naslovna pa ni govorila o lepotah ameriškega naroda, nasprotno. Z njo se je Springsteen v zgodovino zapisal kot kritik svoje vlade, čeprav so jo od tedaj mnogi predsedniki (vključno z Ronaldom Reaganom, ki je bil takrat sredi predsedniške kampanje) narobe razumeli, misleč, da gre za patriotsko, skorajda nacionalistično skladbo.

Malo za tem je Prince izdal album Purple Rain za istoimenski film. Naslovna balada je še danes del popkulture, pevca pa je uspeh povzdignil med pomembne umetnike kova Michaela Jacksona.

Purple Rain je še danes Princeov največji hit. FOTO: Profimedia

Oktobra je skupina U2 izdala album The Unforgettable Fire, ki so ga posneli na gradu Slane na Irskem. Snemali so v plesni dvorani, ves čas pa živeli v gradu, da so imeli občutek povezanosti. Tam je tako nastal eden njihovih največjih hitov Pride (In the Name of Love), posvečen Martinu Lutherju Kingu mlajšemu.

Bryan Adams je 5. novembra na svoj 25. rojstni dan izdal album Reckless, ki je skupno prodal kar 12 milijonov izvodov, nam pa dal hite Heaven, Run to You, Only Love (s Tino Turner), Somebody in seveda Summer of '69. Slednja je že 40 let narobe razumljena, čeprav je Adams nekajkrat razložil, da je imel leta 1969 komaj deset let in bil premlad za vse tisto, o čemer prepeva v skladbi. V resnici se številka nanaša na položaj med spolnim odnosom, je namignil.

Novembra je na sceno udarila tudi Madonna s svojim drugim albumom Like a Virgin z istoimensko uspešnico in tudi skladbo Material Girl, ki je postala sinonim za kraljico popa.