Tjaša Železnik: Hčerka mi bo hvaležna (Suzy)

Svojevrstni del sodobnega časa je, da mnogi otroci v šolo hodijo s pametnimi telefoni, kar odpira široko polje pasti. Tega se zaveda tudi igralka Tjaša Železnik, ena redkih vestnih mamic, ki ne naseda črednemu nagonu. Številne komplimente si je prislužila, ko je javno razkrila, da ni ugodila hčerkini želji po telekomunikacijski napravi.

»Rekla sem ji, da mi bo enkrat postavila spomenik, ko bo dojela, da sem sprejela takšno odločitev v njeno dobro, saj je prebrala že ogromno knjig in videla veliko predstav. To jo precej bolj bogat kot gledanje kratkih in ne ravno bistrih videoposnetkov na tiktoku,« je navdušila z vzgojnimi prijemi, ki bi si ji morali vsi starši vzeti za zgled.