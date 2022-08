Tinkara Kovač bo zlahka kos poučevanju v angleščini

Tinkara Kovač, ki je skupaj z Aniko Horvat slavila na letošnjih Melodijah morja in sonca, vedno gleda naprej. Tako je tudi epidemija ni spravila na kolena, temveč se je hitro začela organizirati drugače.

»Ko so odpadli koncerti, sem v Muzeju filmskih ustvarjalcev v Divači pripravila streaming koncert, da je ostal zapis nekega časa. Sicer pa sem večinoma hčerkama pomagala pri delu za šolo in se lotila kar nekaj projektov,« pove. Med drugim ji je uspelo uglasbiti Kosovelovo poezijo, pripravila pa je tudi didaktični material za poučevanje glasbe. Jeseni bo tako zagnala svojo blagovno znamko poučevanja petja in flavte.

»Tečaje bom imela lahko kjer koli, saj bodo potekali v angleščini prek spleta,« razloži pevka, ki bo letošnje poletje preživela na odrih in na snemanju videospota zmagovalne pesmi v Piranu in Portorožu. A tudi sama se rada izobražuje. Med pandemijo je naredila tečaj za biznis coacha in tečaj hipnoze, dokončala izobraževanje za nevrolingvistično programiranje, pridobljeno znanje pa s pridom uporablja tudi pri glasbenih projektih.