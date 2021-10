Tine Urnaut: Ugled si je treba izboriti

Lahko bi dejali, da se je že rodil z žogo v roki, kot sin enega najbolj izjemnih, takrat še jugoslovanskih odbojkarjev Adija in spretne odbojkarice Anite. Težko bi se odločil za drugačno pot, saj sta se tudi brata Matjaž in Andrej postavila pod mrežo in nadaljevala družinsko tradicijo, ki jo je najmlajši Tine popeljal v nepredstavljive višave. V domači vitrini se bleščijo prestižne kolajne reprezentančnih in klubskih podvigov, v Urnautovih prsih pa bije ponos predanih športnikov, predvsem pa toplih, ljubeznivih in srčnih ljudi. Rodili ste se v športno družino. Je bila odbojka ljubezen na prvi...