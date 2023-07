Tina Simčič: Ko je naš dom v razsulu, se moramo vprašati, kaj se dogaja v nas

Na drugi porodniški je spoznala, da jo obremenjujejo navlaka in dodatne stvari v domu. »Vse večji kupi so bili v spalnici na komodi, na tleh, zmanjkovalo je prostora za vse, zato sem začela raziskovati, kako naj rešim situacijo, in predal za predalom odstranjevati navlako iz doma,« pravi. Življenje se ji se s tem tako korenito spremenilo, da je pustila službo in začela učiti tudi druge, kako se rešiti krame in vzpostaviti enostavno rutino pospravljanja, ki prinaša osvoboditev in več časa zase.