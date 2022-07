Tigerja Woodsa skrbi: Njegova ljubica piše spomine

Bivša ljubica Tigerja Woodsa, Rachel Uchitel, namerava izdati spomine o romanci s slavnim golfistom. Nekdanja upraviteljica elitnega nočnega kluba se je tako povezala z agentom Davidom Viglianom, ki je sodeloval pri nastajanju knjižnih spominov mnogih zvenečih imen.

»Začutila sem, da je čas, da prekinem molk,« je povedala Rachel Uchitel.

Delo bo zajelo vse njeno življenje, tudi odmevno romanco s Tigerjem leta 2009, ko je bil on še poročen z Elin Nordegren. Ko je afera prišla na dan, je Woods priznal, da je bil večkrat nezvest, in šestletni zakon se je končal z ločitvijo. Že leta 2021 je Rachel v HBO-jevem dokumentarcu spregovorila o zvezi s športnikom in s tem prekršila osem milijonov dolarjev težko pogodbo o zaupnosti. Kot je pojasnila, jo je stiska prisilila, da je razkrila svojo zgodbo, saj je bankrotirala in zaradi uničenega ugleda nikjer ni dobila dela.

»Začutila sem, da je čas, da prekinem molk,« je povedala. Po poročanjih so Woodsovi odvetniki takrat napovedali tožbo zaradi kršenja pogodbe o zaupnosti, ni pa znano, ali je na koncu tudi prišlo do nje.