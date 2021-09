Težkomotorno veseljačenje (FOTO)

Glavna akterja

Organizator Damijan Krumpak in glasbeni menedžer Srečo Lipovec sta dobro zasnovala program.

Dvakratni državni prvak v reliju

Velik avtomobilski zanesenjak Tomaž Kaučič

Umaknil se je

Televizijec Aleš Pregl se je povsem umaknil iz medijev ter se posvetil hčerkici Alji.

Dvigale so temperaturo

Kot da ni bilo dovolj vroče, so Exquisites dancers poskrbele za vrelišče.

Spletna senzacija

Gregor Šubernik vloga pod vzdevkom Šuba TV in podira rekorde.

V Sloveniji je ogromno motoristov in še več ljubiteljev oktanov, dobre glasbe in druženja na prostem. Ob vsem tem se je pretekli konec tedna zbralo nekaj tisoč ljubiteljev motorjev vseh znamk.Eden najdražjih je stal okoli 100.000 evrov in velja za edini primerek pri nas. Glasbeni del je pripadel velenjskim Šank Rockerjem in bosanskim 'novim primitivistom' Zabranjeno pušenje.Za pašo za oči pa so poskrbele punce iz skupine Exquisites dancers.