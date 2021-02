Pravi, da je njegova naloga le odpreti srce, biti kanal za brezmejno inteligenco in sokreirati s stvarnikom. In čeprav moramo zdaj dvomiti o vsem, meni, da šele začenjamo in najboljše še prihaja. »Veliko več dobrih stvari se dogaja, kot se zavedamo. Smo namreč v fantastičnem času, ko se ljudje množično prebujajo,« poudarja. »Življenje je igra, pravijo mojstri, vsi jo moramo igrati in za večino ljudi je naporna, ker ne poznajo zemeljskih zakonitosti, po katerih poteka,« pove in pojasni, da je že pred prvo diagnozo raka, veliko prelomnico, živel duhovno, ni pa tega kazal...