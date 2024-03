Televizijska voditeljica je bogatejša za neprecenljivo izkušnjo (Suzy)

Televizijska voditeljica Ota Širca Roš je ena tistih znanih Slovenk, ki pozimi rada pobegne na toplo. Oddaljenost počitniške destinacije ni ovira, zato zlahka poleti tudi na drug konec planeta. Tokrat se je z družino odpravila raziskovat Malezijo, ki slovi po neštetih otokih. Na enega izmed njih se je naselila s svojimi fanti, kot avanturistična ter športno aktivna druščina so med drugim odkrivali tamkajšnji podvodni svet.

Tioman jih je navdušil z bogato ponudbo, ob kateri so ugotovili, da so vsi srečni, če je zadovoljen očka Borut. Poznavalka domače družabne scene se je kljub pestremu urniku napojila z energijo, čeprav ob dveh živahnih fantih in dinamičnem možu ni imela veliko časa za počitek. Je pa bogatejša za neprecenljivo izkušnjo, ki jih je še bolj povezala.