Tara Zupančič: od traktorja do rockerjev (FOTO)

Tara Zupančič si je za ime profila izbrala vzdevek Varishana, svojo prvo objavo pa je v svet poslala 25. aprila leta 2013. Pomladi bo praznovala deseto obletnico, odkar nas je spustila v svoj barviti, razigrani, igrivi svet.

Zvezde instagrama

Med občudovanjem njenih fotografij ugotovimo, da so živali in moda tisto, čemur nameni največ časa, da obožuje rockerje in jeklene konjičke, pa tudi druga nevsakdanja prevozna sredstva. Popelje nas v zakulisje nastajanja televizijskih oddaj, dovoli nam, da pokukamo v njen družinski album, ter nas prepriča, da se v svojem telesu odlično počuti.

OBJAVE: 1.336

SLEDILCI: 26.200

SLEDI: 1.442

Življenje zna obrniti tudi na glavo, denimo s prijateljico Tinkaro leta 2018 med izvajanjem joge.

Zaljubljena je v živali, zlasti muce in konje, kot dokazuje objava iz leta 2014.

Njena poklicna kariera je v znamenju preoblačenja, zato ne preseneča, da ima rada tudi maškarado. Leta 2016 je bila Sneguljčica.

Brez morja si poletja ne zna predstavljati in tako poskočna je bila na plaži avgusta 2017.

Vmes nas je s foto spominom popeljala v svoje najstništvo.

Kako nepredvidljiva in razposajena je, pokaže, ko se zbaše v nakupovalni voziček.

S prvo objavo leta 2013 nam je dala vedeti, da obožuje naravo in svoj domači Bled.

Maja 2015 smo jo spoznali kot voditeljico v Popolni poroki ob Boštjanu Romihu.

Naj bo mrcina na dveh kolesih ali traktor, Tara je vsemu kos.