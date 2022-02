Tanja Žagar: Kar kuharica mi recite

Ni samo pevka in plesalka, Tanja Žagar ima več adutov v rokavu. Med drugim materinstvom je ugotovila, da je prava mojstrica v pripravi hrane za otroke.

»Po poklicu bi bila lahko kuharica kašic za dojenčke, tako rada to počnem. Resnično uživam in komaj čakam, da lahko vsak dan preizkusim drugačen recept in združujem različne okuse. Najbolj pa me poboža, ko vidim, s kakšno slastjo Marina vse to popapca. Zadnjič so bili na meniju prosena kaša, por, zelena, korenje, ohrovt in piščanček. Vsaj tako rada, kot jih pripravljam, jih tudi pospravljam oziroma pojem, zato jih vedno naredim malce več, da hčerka ne ostane brez,« se zahihita in zapodi med lonce, kjer jo že čakajo novi kulinarični podvigi.

Ob tem dodaja, da je vedno dobrodošel kak nasvet, saj je kuhanje dinamična disciplina, in če bi jo imeli na olimpijskih igrah, bi se zagotovo kvalificirala v kategoriji otroških kašic.