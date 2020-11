Tanja Ribič navdušuje

Pri 48-letniku našli drogo, v priporu vsa družina

Novomeški kriminalisti so zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo organizirane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, poroča novomeška policijska uprava. Člani kriminalne združbe so prepovedano drogo preprodajali predvsem na območju Bele krajine in Dolenjske. Med preiskavo so