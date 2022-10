Tadeja Erzin Potočnik: Navdih moramo najti v normalnih ljudeh

Če želite razumeti vesolje, pomislite na energijo, frekvenco in vibracije. Če bi spoznali veličastnost pomena števil 3, 6 in 9, bi imeli ključ do vesolja, je dejal Nikola Tesla. Prav te besede so zapisane tudi na spletni strani ProAM studia 369. »Število 369 predstavlja sočutje, idealizem in ustvarjalno izražanje. Energija, ki jo predstavlja, je povezana s strpnostjo, navdihom in sočutjem do sočloveka,« so dodali. Tadeja Erzin Potočnik, idejna vodja plesnega studia, verjame, da ji je vesolje namenilo to čudovito novo pot v zreli dobi življenja. In o tistem, kar ti nameni vesolje, ...