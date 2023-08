Tadej Pogačar se je znašel sredi kravjega shoda (Suzy)

Najboljši kolesar na svetu si je vzel zasluženi odmik od tekmovalnega direndaja. Pri tem mu družbo dela zaročenka Urška Žigart, ki poskrbi, da je motivacija na najvišji ravni. Skupaj sta v zadnjem letu prebrodila nekaj najtežjih preizkušenj, a sta se na srečo iz njih vrnila še močnejša. Predvsem nista izgubila smisla za humor, kar dokazuje Tadej Pogačar, ki nas redno spravlja v dobro voljo.

Naš šampion se je pošalil, da je zaradi kravjega shoda sredi ceste kar pol dneva vozil za njimi. FOTO: osebni arhiv/instagram

Nekatere domislice se zgodijo spontano, sredi cest, ko nabirata kondicijo. Tako sta njune priprave po slovenskih trasah poimenovala v 'dogodivščine Loleka in Boleka' ter mlajše ljubitelje kolesarstva opomnila na kultno poljsko risanko iz prejšnjega stoletja. Vsakič ju nekaj preseneti, kot so ju krave sredi spusta v dolino. In namesto da bi se hudovala, ker so goveda pokvarila njun srčni utrip, se raje nasmehneta in še nam pričarata lep dan.