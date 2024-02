Svojega izbranca skrbno skriva: se boji besa nekdanjega moža? (Suzy)

Vse od septembra lani naj bi bila resničnostna zvezdnica Kim Kardashian zaljubljena v igralca ameriškega nogometa, ki je kar dvanajst let mlajši od nje. Triinštiridesetletna temnolaska in 31-letni Odell Beckham, jr. naj bi se spoznala že julija na neki zabavi, septembra sta se začela bolje spoznavati.

Govorice, da mu je Kim že od nekdaj všeč, so hitro zajele svet zabave, vendar se je ona odločila njune iskrice obdržati zase. Zadeva je namreč precej zapletena, saj ima on z nekdanjim dekletom enoletnega sina Zydna, tako Kim ni želela izpasti kot razdiralka družine. A novembra se je udeležila športnikove rojstnodnevne zabave, potem sta se tiho družila do zabave po podelitvi grammyjev. Zdaj je videti, da sta počasi pripravljena priznati svojo ljubezen, saj sta paparacom skoraj dovolila, da so ju ujeli skupaj, čeprav le za hip in so fotografije zelo nejasne.

Enaintridesetletni športnik naj bi se že dolgo naslajal nad Kim. Foto: Profimedia

»Ljubezni si v javnosti ne izkazujeta,« pravijo tisti, ki so ju videli skupaj, »a je več kot očitno, da sta par.« Eden od razlogov za njuno skrivnostnost naj bi bil tudi strah pred besom in nepredvidljivostjo njenega bivšega moža Kanyeja Westa.