Suzana Kozel: Ples na drogu osvobaja ženske (FOTO)

Želja po plesu na drogu je v njej tlela nekaj let. »Vedela sem, da bom enkrat v življenju preizkusila to vadbo, le časovnega okvira, kdaj bo to, še nisem imela začrtanega. Bilo je popolnoma naravno, da sem se odločila za ta podvig, ko je v začetku leta padla ideja, da se z ekipo voditeljev Jutra na Planetu lotimo izpolnjevanja novoletnih zaobljub. Ob tej ideji sem bila deležna začudenega pogleda svojega sovoditelja Igorja, češ ali sem prepričana o svoji odločitvi, a sem ga kmalu prepričala, da sem na pravi poti. Tudi njega so nekatere akrobacije na drogu pustile brez besed,« se zasmeji Suzana,...