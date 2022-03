Stric Challe Salle: Isabella ga spravlja v smeh

Zdi se mu, da sta se sestra Maja in njen mož Marko šele pred tedni razveselila hčerke, zdaj pa je nasmejana deklica upihnila že prvo svečko. Challe Salle z velikim ponosom in zagnanostjo opravlja vlogo strica. Tako je bilo tudi to posebno soboto, ko je Isabella praznovala rojstni dan.

Z Yvonne sta jo presenetila z velikim pisanim avtomobilom, s katerim se lahko sama vozi po stanovanju, in v hipu se je zaljubila vanj. Le kako se ne bi, ko pa oddaja takšne zvoke in je pravi mali zaklad za otroke?! Pa tudi sicer je družba slavnega strička vselej dobro izkoriščen čas, zato ne preseneča, da je glasbenik zelo resno vzel svoje poslanstvo.

Redni obiski so jih še bolj povezali in ob nečakinji je prvič občutil približek tega, kako je biti očka. Da ima ob sebi tako prisrčno in nasmejano punčko, ga je še bolj spodbudilo k temu, da z zaročenko aktivno načrtujeta naraščaj. Glede na to, kako dobro mu gre od rok druženje z najmlajšimi, bosta morda kaj kmalu začela uresničevati svoje družinske cilje.