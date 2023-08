Stres nekdanje kraljeve visokosti (Suzy)

Meghan Markle pa od britanske kraljeve družine, katere del je, ni prejela glasnih čestitk na družabnih omrežjih, kot je to pogosto za vse resnično pomembne družinske člane. Še več kot to: na uradni spletni strani so nazadnje iz biografij nje in njenega moža le izbrisali naziva 'njena/njegova kraljeva visokost', ki ju ne smeta uporabljati že zadnja tri leta, a sta ostajala zapisana na spletni strani.

Toplemu dnevu navkljub je Meghan nosila volneni plašč, vreden 1500 evrov.

Glede na to, da je blagovna znamka, ki jo par gradi, tesno povezana z njunim kraljevim statusom, to zanju predstavlja precejšnjo težavo. Le teden dni po njenem rojstnem dnevu so Meghan ujeli fotografi in mnogi hitro opazili, da je imela pri 23 stopinjah Celzija levi rokav volnenega plašča lepo zavihan, da se je jasno videlo njeno zapestje. Zakaj je bilo to pomembno? Na njem je imela nalepljeno ploščico mladega podjetja NuCalm, ki naj bi aktivirala parasimpatično živčevje in lajšala stres. Ambiciozna starleta nedvomno ve, kaj sporoča s takšno gesto.