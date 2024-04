Strastni tekač Igor Jurič (Suzy)

Dopisnik RTV Slovenija Igor Jurič je v bogati novinarski karieri deloval v številnih državah. Kamorkoli je šel, je vedno s seboj jemal tudi športne copate. Strastnega tekača so pred leti sicer malce upočasnile zdravstvene težave, prebolel je Hodkingov limfom in možgansko kap, vendar je ostal nadvse pozitiven in naredil vse za čimprejšnje okrevanje. Tudi v Bruslju pogosto obuje superge in premaguje kilometre, ki mu pomagajo pri lajšanju službenega stresa.

Zelo se je veselil osrednjega pomladnega tekaškega praznika, Istrskega maratona, ki so ga pripravili že desetič, in prav zato pripotoval v Slovenijo. Malo manj razveseljiv je bil pogled na živo srebro pred startom, saj se je približalo tridesetim stopinjam. Vendar odločnega Igorja niti vročina ni odvrnila od starta, čeprav ga je zagotovo malo upočasnila na deset kilometrski razdalji, ki jo je pretekel v uri in minuti.