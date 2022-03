Stran od ponorelega sveta

Rachel Hawkins: Žena iz zgornjega nadstropja

Hiša knjig

Jane se je pred kratkim preselila v Birmingham v Alabami, kjer v elitni soseski sprehaja pse bogatih parov. V zaprti soseski je veliko dam, ki se vse dneve sprehajajo naokrog v prestižnih trenirkah, kot da gredo na jogo, in ki ne opazijo, da jim je Jane sem ter tja sunila kakšen uhan ali zapestnico, saj jih imajo toliko, da jih težko pogrešijo. Hkrati ni dovolj pomembna, da bi jih zanimalo, ali ji je sploh ime Jane, vsaj dokler se ne zaljubi v čednega vdovca, ki skriva temačno skrivnost. A tudi Jane nekaj prikriva.

Susanna Clarke: Piranesi

Sanje

V hipnotičnem romanu, ki je lani prejel britansko žensko leposlovno nagrado, spoznate Piranesijev dom. Njegove sobane in hodniki so neskončni, stene hiše pa so obložene z nepreštevnimi kipi, vsak je drugačen.

V labirintu dvoran je zaprt ocean in v trenutku nepozornosti preplavi prostrane sobane. A Piranesi se ne boji; razume plimovanje morja in vzorec samega labirinta. Tu pa prebiva še moški po imenu Drugi, ki dvakrat na teden obišče Piranesija in ga prosi za pomoč pri raziskovanju Velikega in skrivnega znanja. A Piranesi naleti na dokaze, ki razkrijejo zloveščo in strašno resnico.

Chimamanda Ngozi Adichie: Zapiski o žalovanju

Beletrina

Drobna knjiga prinaša intimno in tragično izkušnjo smrti in bridkosti, ki v poetičnih izbruhih izrisuje zlom po smrti avtoričinega ljubljenega očeta. Chimamanda v delu spregovori o rodbinski in širši kulturni razsežnosti žalosti, tako kot tudi o osamljenosti in jezi, ki jo neizogibno spremljata. Kljub tragiki iz zapiskov občasno zaveje pridih toplega humorja, avtorica pa prepleta lastno soočenje z očetovo smrtjo s spomini na njegovo življenje. Delo je tankočutna zgodba o žalovanju, ki še posebno v aktualnem času ni le intimna zgodba posameznika, saj se v svoji izkušnji dotika bralcev po vsem svetu.

Heather Morris: Tri sestre

Hiša knjig

Cibi, Magda in Livia še kot deklice obljubijo očetu, da bodo ne glede na vse ostale skupaj. Več let pozneje, ko ima Livia komaj 15 let, jo nacisti pošljejo v Auschwitz. Cibi (19) se spomni njihove obljube in odide z Livio, odločena, da bo sestro varovala ali umrla z njo. Skupaj se trudita preživeti nepredstavljivo krutost in stisko. Magda (17) ostane z materjo in dedkom in se skriva pred nacisti, dokler je ne ujamejo in odpeljejo v taborišče smrti. V Auschwitzu se tri sestre ponovno združijo in v spomin na očeta sklenejo novo zaobljubo, tokrat druga drugi: da bodo preživele.

Hilary Mantel: Wolf Hall

Cankarjeva založba

Zgodovinski roman, postavljen v prvih trideset let 16. stoletja, na dvor Henrika VIII., spremlja strmi vzpon Thomasa Cromwella do mesta kraljevega ministra in motorja britanske reformacije. Avtorica nam prepričljivo prikaže, kako se je zgodovina oblikovala z naključji, stavami, upanjem in sanjami. Hkrati pa Cromwella prikaže kot povsem človeškega: šarmerja in ustrahovalca, idealista in oportunista, ki je znal z neverjetno spretnostjo brati ljudi, a je bil še toliko bolj spreten pri izpolnjevanju lastnih ambicij.

Nicola May: Dobiva se v Cockleberry Bayu

Meander

Sveže poročena Rosa Smith ima vse, kar si je v življenju želela. Njena Vogalna trgovina je uspešna, njen mož pa naravnost čudovit. Ko posumi, da jo mož vara, naredi usodno napako in utrpi hude posledice. Njeno življenje je pestro tudi po zaslugi zanimivih vaških posebnežev in prijateljev, ki se nadvse radi mešajo v tuje posle, razkriti pa bo treba tudi ozadje skrivnostnega požara v trgovini in pravočasno najti skrivnostnega očeta Titchinega bolnega otročička.

Irena Svetek: Rdeča kapica

Beletrina

Ko Ljubljano prekrije sneg, sredi parka na Kodeljevem sprehajalec psa odkrije golo truplo brutalno umorjene trinajstletne deklice, oblečene le v rdeč plašček. Kriminalistično preiskavo usmerja okrožni državni tožilec Mio Aurelli, pot do resnice pa ga vodi v majhno mesto na jugu Srbije, kjer je bila pred leti na krut način umorjena mlada ženska.

Svetek

Sin, ki je bil priča materinemu umoru, je bil pri štirih letih posvojen in odpeljan v Slovenijo. Aurelli mora ugotoviti, kako sta zgodbi povezani, in ko od pravoslavnega popa prejme dnevnik, ki mu ga je zapustil zdaj že odrasli sin umorjene ženske, se začne zgodba počasi sestavljati.